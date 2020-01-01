Youtube'un en hızlı yükseleni Rafadan Tayfa oldu

Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin film şarkısı Youtube hızlı giriş yaptı. Rafadan Tayfa serisinin ikinci filminin vizyon tarihinden 1 hafta önce 20 Aralık'ta yüklenen şarkı, 10 günde yaklaşık 1,5 milyon izlenerek Aralık ayının en çok izlenen içeriği oldu.

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi Rafadan Tayfa'nın ikinci sinema filmi Rafadan Tayfa Göbeklitepe bir kez daha kendi kategorisinde "tüm zamanların en iyi açılış" yapan filmi oldu. Serinin ikinci filminin şarkısı ise Youtube'de kendi kategorisinde en çok izlenen içeriği oldu.

Söz ve müziği Rafadan Tayfa'nın yapımcı ve yönetmeni İsmail Fidan'a ait olan şarkıyı Gökhan Bulut seslendirmiş. Arenjörlüğünü Tarkan Ergün'ün yaptığı şarkı Youtube'un en hızlı yükselen içeriği oldu. Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin vizyon tarihinden bir hafta önce Youtube yüklenen şarkı 10 günde 1,5 milyon izlenmeye ulaşarak bir çok ünlüyü geride bıraktı.

Göbeklitepe rekora koşuyor

Serinin 2018'de yayınlanan ilk filmi Dehliz Macerası, 1 milyon 823 bin izlenerek sayısız rekora imza atmıştı. İSF Studios'un ikinci filmi olan Göbeklitepe ise vizyona girdiği ilk hafta iki ayrı rekora imza attı. 27 Aralık'ta vizyona giren film ilk üç günde 586 bin kişi tarafından seyredilerek kendi kategorisinde "tüm zamanların en iyi açılışını yapan animasyon filmi" oldu.

Rafadan Tayfa Göbeklitepe'nin konusu

Göbeklitepe’nin keşfi ve devamında yapılan kazılar her yerde büyük ilgi ile takip edilmektedir. Hale ve sevim, alanı keşfeden ve kazı başkanı tarafından gönüllü olarak kazılara yardım etmek için davet edilmiştir. Tayfa’nın kalanı ise günlük hayatına devam ederken Akın, Şanlıurfa’daki arkadaşı Veysi’den bir paket alır. Akın paketin içinden çıkan sinin ne olduğunu anlamaya çalışırken Veysi’den bir de şüpheli bir telefon alır fakat konuşamadan görüşme kesilir. Tayfa ilginç motiflerle süslenmiş eski sininin Göbeklitepe’ye ait olduğunu anladığında bunu Başkan’a gösterilmesi gerektiğini düşünür. Hale ve Sevim, arkadaşlarının bir şeyleri karıştıracağından endişe duysalar da grup, Başkan’ın da yakın arkadaşı olan Kuşçu Baba önderliğinde yola çıkmaya karar verir. Akın’ın ise aklında sadece, başına bir şeylerin geldiğinden endişe duyduğu Veysi vardır. Yolculuk başladığında ise grubun peşinde beklenmedik birisi daha vardır…