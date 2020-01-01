Ankara'da ekmek fiyatlarına ikinci okkalı zam!

Ankara'da kısa bir süre önce yüzde 25 zam yapılan ekmeğe bir yüzde 20'lik zam daha geldi. Böylece fiyatlar 1 lira 50 kuruşa çıktı.

Yeni yılın girmesiyle birlikte birlikte zamlanan ürünler arasında ekmek de yerini aldı. Ankara'da fırıncılar dur durak bilmiyor. Ekmeğe ikinci zamlarını da yaptılar. Böylece 9 ayda ekmeğe neredeyse yüzde 50 zam gelmiş oldu.

İkinci zam

Ankara'da ekmek fiyatları 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa yükseldi. Ankaralı fırıncılar; un, elektrik ve su fiyatlarına yapılan zamların ardından ekmek fiyatlarına zam yapmanın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Bilindiği üzere 1 Nisan 2019'da da Ankara'da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştı. 1 liraya satılan ekmeğin fiyatı 1 lira 25 kuruşa çıkmıştı.