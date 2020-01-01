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Ünal Karaman sonrası Trabzonspor Hüseyin Çimşir'e emanet!

Trabzonspor ile olaylı şekilde yolları ayrılan teknik direktör Ünal Karaman'ın yerine koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.

Bordo mavili ekibin ikinci yarı öncesi çalışmalarına Hüseyin Çimşir yönetiminde başlama kararı aldığı iddiası spor gündemine oturdu.

Takımın eski kaptanı

Ünal Karaman’ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.

Bordo mavili takım, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.

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