İngiliz devinden Vedat Muriqi hamlesi! Tam 8 milyon Euro...

İngiliz basını, Tottenham’ın Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için 8 milyon Euro bütçe ayırdığını ve resmi teklif yaptığını yazdı.

Kosova Milli Takımı’yla, İngiltere’ye attığı gollerden sonra İngiliz kamuoyunun gündeminden düşmeyen Vedat Muriqi’de en ısrarcı takımın Tottenham olduğu belirtiliyor.

8 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiliz basını Kosovalı golcünün transferi için 8 milyon euroyu gözden çıkaran Tottenham’ın, Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptığını da belirtti.

M.United’ın da gündemindeydi

Vedat Muriqi’nin ismi daha önce M.United’ın da gündemine gelmişti. İngiliz basınına göre 25 yaşındaki golcüye İtalya’dan da çok ciddi teklifler var.

Fener’in satmaya niyeti yok

Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe ise golcü oyuncuyu satmak niyetinde değil. Bu sezonun ilk yarısında 17 maçta forma giyen Vedat, 11 gol atarken 5 de asist yaptı.