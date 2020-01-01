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Bulgaristan duyurdu: TürkAkım’dan gaz almaya başladık

Bulgaristan kamu doğalgaz şirketi Bulgargaz, TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına başladıklarını duyurdu.

Bulgargaz şirketinden yapılan açıklamada, 30 Aralık 2019 tarihinde Gazprom Export şirketiyle ek anlaşmanın imzalandığı ifade edildi.

Ek anlaşma ne?

Ek anlaşma, Bulgaristan’ın gaz alım noktasının Romanya sınırdaki Negru-Vode’den Türkiye sınırındaki Istranca’ya taşınmasını öngörüyor.

41 milyon euro tasarruf

Gaz alım noktasının yerinin değiştirilmesinin yaklaşık 41 milyon euro tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

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