2020'de ödenecek vergi ceza ve harçlar! MTV pasaport telefon trafik ceza zamları
2020'nin ilk günü ile beraber yürürlüğe giren yüzde 22.58'lik zam uygulamaları başladı. Yeni yılda vergi ceza ve harçlar yüzde 22.58 oranında zamlandı. Kalem kalem yeni yıl zamları şöyle...
2019 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 22.58 olarak belirlenmişti. Buna göre yeni yılda vergi, harç ve cezalar yüzde 22.58 oranında zamlandı ve 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi.
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Bununla birlikte cep telefonu harcından trafik cezasına, pasaport harcından Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne kadar artışlar yaşanacak. Artış yaşanacak kalemler şöyle;
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Yurt dışından getirilen telefon harcı
2019 harcı: 1500 lira
2020 harcı: 1838 lira
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6 aylık pasaport
2019 harcı: 170.40 lira - 2020 harcı: 208.8 lira
1 yıllık pasaport
2019 harcı: 248.40 lira - 2020 harcı: 304.5 lira
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