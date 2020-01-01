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Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu

Bu ay partisini kuracak olan eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan resmi Twitter hesabından 5 yıl aradan sonra paylaşım yaptı. Babacan ''bu yıl yepyeni bir başlangıcın yılı olacak'' dedi.

Vatandaşların yeni yılını kutlayan Babacan, 2020 yılı için temennilerde bulundu. 2020 yılının Türkiye için yepyeni bir başlangıcın yılı olacağını ifade eden Babacan, "2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın" dedi. Paylaşımında, ekonomi ve kadınlara yönelik şiddete de değinen Ali Babacan şu ifadeleri kullandı:

Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır

Yeni yılda tüm vatandaşlarımıza sağlık ve mutluluklar diliyorum.  2020 yılıyla beraber artık halkımız, özellikle de gençlerimiz, geleceğe umutla ve güvenle baksın. Bu yıl ülkemiz için yepyeni bir başlangıcın yılı olacaktır.

2020 yılı korkuların ve karamsarlığın azaldığı, cesaretin ve umutların arttığı bir yıl olacaktır. Ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı dilin kaybedeceği, birleştirici siyasetin kazanacağı bir yıl olacaktır.

Özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum

Artık hukukun ve adaletin hakim olduğu, vatandaşlarımızın korkmadan düşüncelerini açıkladığı, özgürlüklerin doyasıya yaşandığı bir Türkiye istiyorum.Yoksulluğun azaldığı, her alanda fırsat eşitliğinin sağlandığı, insanlarımızın iş bulabildiği, refah ve bolluk içinde yaşayan bir Türkiye istiyorum.

Kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadele

Kendi içinde huzur ve barışı sağlamış, birlikte yaşam iradesini göstermiş, ortak bir gelecek hedefi etrafında kenetlenmiş bir Türkiye istiyorum. Kadınların eşit vatandaş olarak güçlendirildiği, kadına yönelik şiddete karşı topyekün mücadele veren bir Türkiye istiyorum. En önemli varlığımız olan gençlerimizin ve çocuklarımızın kaliteli eğitime eşit fırsatlarla ulaşabildiği bir Türkiye istiyorum.

Güvenliğin ana unsurları gören bir Türkiye istiyorum

Uluslararası itibarını artırmış, güven duyulan, bölgemizde ve dünyada barışa katkı veren bir Türkiye istiyorum. Kendi içinde ve dışarıya karşı güvenliğini sağlamış, sadece güvenlik araçlarını değil, siyasi ilişkileri, ekonomiyi, diplomasiyi ve kamu diplomasisini de güvenliğin ana unsurları gören bir Türkiye istiyorum.

2020’li yıllarda dünya için barış, refah ve sosyal adalet istiyorum. Çevreyle ilgili sorunların ciddiyetle ele alınmasını, insanlığın ortak geleceğini tehdit eden bu konuda tavizsiz bir duruş sergilenmesini istiyorum.

Allah doğrunun yardımcısıdır

Yeni yılda da daha fazla demokrasi, daha fazla adalet, daha fazla özgürlük için mücadele edeceğiz. “Önce insan!” demeye devam edeceğiz.Cesaretle, özgüvenle, azimle, işbirliği ruhuyla, diyalog ve ortak akıl arayışıyla çalıştığımızda aşamayacağımız hiçbir sorun yoktur. Güzel ülkemizin önü açıktır. Allah doğrunun yardımcısıdır."

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