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Eskişehir'de suya yüzde 60 zam vatandaşlar su noktalarına akın etti

ESKİŞEHİR 'de suya yüzde 60 zam geldi. Bugünden itibaren, Eskişehir'de uygulanacak yüzde 60'lık su zammı, yükleme noktalarında yoğunluğa neden oldu.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir de 2020'ye çoşkulu bir kalabalıkla girdi. Ama kalabalığın önceliği yeni yıla girmeden su yüklemekti.

Vatandaşlar İsmet İnönü caddesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yeni yıl heyecanını yaşarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Birçok vatandaş eğlenerek geri sayımı yaşarken, geceye ise su yükleme noktalarında oluşan kuyruk damga vurdu.

Yüzde 60'lık zam kuyruğa neden oldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından suya yapılan yüzde 60’lık zammının 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle birçok vatandaş zamsız su fiyatından yararlanmak için zamanla yarıştı.

Zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı

Su yükleme noktasında uzun kuyruklar oluşurken, bir vatandaş ise geri sayım sırasında koşarak su yükleme noktasına yetişmeye çalıştı. Vatandaşlar yapılan zam dolayısıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne yoğun tepki gösterirken, zammın geri alınması için konu yargıya da taşındı.

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