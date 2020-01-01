Köprü geçiş ücretlerine yüzde 14 zam yapıldı

2020'nin ilk gününde Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi köprülerinin geçiş ücretlerine yüzde 14 zam geldi.

İstanbul Boğazı'nın üçüncü incisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretleri, yeni yılla birlikte zamlandı.

3. Köprü'yü kullanmak isteyen araçların ödediği ücretlere yüzde 14'lük zam getirildi.

Yeni tarife şöyle

Buna göre Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak.