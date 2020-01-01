Yerli otomobilde yerlilik oranı ne kadar olacak Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli otomobilin olmadığını belirterek, yerli otomobille ilgili olarak "Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kendisine güvenen özgüveni olan bir millet var

Kendi kapasitesini kendi yeteneğini anlayamayacak kadar kendisini aciz gören bir anlayışla bu milletin önü 100 yıldır kesildiğini söyleyen Oktay, "Ama diğer taraftan 100 yıldır 'hayır bunu yaparız' diyen kendisine güvenen özgüveni olan bir millet var." dedi.

Bu iradenin netleştiği dönemde ülkenin şahlandığının altını çizen Oktay, "Devrim otomobillerine bakın Sanayi Bakanı 'olmaz' diye mücadele ediyor. Aynı bakan aynı zihniyet dışarıdan gelen otomobillerin dağıtımı ile ilgili işleri kolaylaştırıyor." ifadelerine yer verdi.

Savunma sanayisinde yerlilik oranını örnek verdi

Otomotiv sanayisinden gelen bir insan olduğunu söyleyen Oktay, "Böyle bir zihniyet var mı? İlk gün çıkacaksınız yüzde yüz yerli olacak. Yüzde 100 hiçbirisi yerli değil. Onun için sektörün içinden gelen birisiyim diye. Ne Fort yüzde yüz yerlidir. Ne Toyota'sı yüzde yüz yerlidir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. İlk etapta yüzde 50 ve üzeri. Savunma sanayisini düşünün. Yüzde 20'lilerdeydik, şimdi yüzde 65'in üstündeyiz.

Farklı teknoloji ve doğru zamanla pazara giriyoruz

Burada minimum yüzde 51 ile başlıyoruz. Bugün elektrikli araçların payı yüzde 1'dir. 15 yıl sonra yüzde 40 olacak. Şimdi girdiniz girdiniz 5 yıl sonra girdiniz geçmiş olsun. Normal bir otomobille girseydik bir anlamı yoktu. Ama farklı bir teknolojiyle doğru bir zamanlayla pazara giriyoruz. Bizi de heyecanlandıran taraf bu. Milleti de heyecanlandıran taraf bu.

İtiraz edenler ilk binenler olacak

Bazıları anlamıyorsa ne yapalım. Onlar heyecanlansın diye 100 yıl bekleyecek halimiz yok. Arkadan gelirler. Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır. Aynen 1. 2. 3. köprüyü yaptırmak istemeyip ilk geçenlerin onlar olduğu gibi.