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Yerli otomobile sipariş yağıyor! Azerbaycan Türkleri de talip oldu

"Her vatansever tercihini Türk’ten yana yapmalı" diyen Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, "Türkiye’nin uğuru bizim uğurumuzdur. Yerli Türk otomobiline talibiz." açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile daha 4 gün önce Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobile verilen sipariş 120 bini aşmış durumda. Piyasayı sallayan yerli elektrikli otomobil TOGG'a Azerbaycanlı Türkler de talip oldu.

Agil Alesger, Türkiye'de TOGG tarafından üretilecek olan yerli ve milli otomobile talip olduklarını söyledi.

"Bu proje bizleri gururlandırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili için ilk ön siparişi vermesinin ardından Bakü’den açıklama yapan Azerbaycan Yeni Çağ Medya Grubu başkanı Agil Alesger, şunları kaydetti: Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başlattığı bu proje bizleri gururlandırdı.

Bizler, Azerbaycan Türkleri olarak yerli Türk otomobiline talibiz. Ben ve arkadaşlarım seri üretim başladığı anda alımlara başlayacağız.

Buradan da tüm kardeşlerimize çağrıda bulunur, bu otomobile sahip çıkmaya davet ediyoruz. Her vatansever tercihini Türk’ten yana yapmalı.

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