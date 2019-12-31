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Schalke 04 Merih Demiral'ı istiyor

İtalyan basını, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.

İtalya’da Juventus’a yakınlığı ile bilinen gazetelerin başında gelen Tuttosport, Siyah-Beyazlılar’da son dönemde teknik direktör Sarri’den formayı kapmayı başaran Merih Demiral için Alman ekibi Schalke 04’ün devreye girdiğini yazdı.

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Merih'in Milli Takım formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans, Alman ekibinin iştahını kabarttı. Haberde Alman ekibinin Merih Demiral-Ozan Kabak tandemini oluşturmak istendiği belirtildi.

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