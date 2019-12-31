Schalke 04 Merih Demiral'ı istiyor
İtalyan basını, Ozan Kabak'ın formasını giydiği Schalke 04'ün Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istediğini yazdı.
İtalya’da Juventus’a yakınlığı ile bilinen gazetelerin başında gelen Tuttosport, Siyah-Beyazlılar’da son dönemde teknik direktör Sarri’den formayı kapmayı başaran Merih Demiral için Alman ekibi Schalke 04’ün devreye girdiğini yazdı.
Türk duvarı oluşturmak isteniyor
Merih'in Milli Takım formasıyla ortaya koyduğu başarılı performans, Alman ekibinin iştahını kabarttı. Haberde Alman ekibinin Merih Demiral-Ozan Kabak tandemini oluşturmak istendiği belirtildi.