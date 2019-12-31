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Şanlıurfa'dan acı haber! Tel Abyad'daki patlamada yaralanan asker şehit oldu

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde meydana gelen patlamada yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, 29 Aralık'ta Tel Abyad'da meydana gelen patlamada bir askerimiz yaralanmıştı.

Bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen asker, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehidin cenazesinin Şanlıurfa'da düzenlenecek törenin ardından Erzurum'a gönderileceği bildirildi.

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