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Fenerbahçe Orel Mangala’nın peşinde

Alman basını, Stuttgart’ın 21 yaşındaki yeteneği Orel Mangala’nın, Fenerbahçe tarafından markaja alındığını yazdı.

Geleceğe yönelik transferler yapmak için Avrupa’yı tarayan Fenerbahçe’nin, Stuttgart’ın 21 yaşındaki oyuncusu Orel Mangala’yı almak için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

Almanlar bırakmak istemiyor
Almanecho24.de sitesinde yer alan habere göre Fenerbahçe başarılı orta saha oyuncusu için defalarca girişimde bulundu. Stuttgart ise istikbal vadeden yıldız adayını satmamak ve sözleşmesini uzatmak için direniyor. Orta sahanın merkezinde görev yapan Belçikalı genç oyuncunun takımıyla 2023 yılına kadar sözleşmesi var. Ancak Fenerbahçe’nin transfer teklifinin oyuncunun kafasını karıştırdığı belirtiliyor.



Piyasa değeri tam 12 milyon euro
Piyasa değeri tam 12 milyon olarak gösterilen Orel Mangala bu sezon 15 maçta 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Belçika’nın alt yaş grubu bütün milli takımlarında forma giyen Mangala, geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Haberde, Mangala futbolculuk özellikleriyle Fenerbahçe’nin genç yeteneği Deniz Türüç’e de benzetildi.

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