Fatih Terim Mourinho'dan Victor Wanyama'yı istedi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Tottenham'da fazla şans bulamayan Victor Wanyama'yı Jose Mourinho'dan istedi.

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, çok yakın arkadaş olduğu Tottenham menajeri Jose Mourinho ile görüşerek Kenyalı yıldız Victor Wanyama transferinde kolaylık yapılmasını istedi.

Portekizli hocanın bu sezon ligde 2 maçta forma giyebilen 28 yaşındaki Wanyama'yı bırakmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun kararı transferde belirleyici olacak.





14 milyon Euro ödenmişti

2016 yılında 14 milyon Euro karşılığında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Wanyama sert futbolu ile biliniyor. Kenyalı oyuncu iki sezondur çok az forma şansı buluyor.





Son iki sezonda 15 maç

Tottenham'ın geniş kadrosu içinde forma bulmakta zorlanan Victor Wanyama son iki sezonda Premier Lig'de 15 maçta oynayabildi. Kenyalı yıldızın sezon başı Brugge'e transferi son anda yatmıştı.