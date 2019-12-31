Serdar Turgut yazdı CHP yönetseydi Akdeniz'i kaybederdik

Habertürk yazarı Serdar Turgut, CHP'nin dış politikasın eleştirdiği bugünkü yazısında, "Türkiye'yi CHP yönetseydi Libya'da İhvan var diye Akdeniz'i kaybederdik" ifadelerine yer verdi.

Hükümet Libya’ya asker sevk etmek için tezkereyi TBMM’ye sundu ve CHP ile İyi Parti’nin onayını almak için kapılarını çaldı. CHP 'hayır' oyu vereceklerini belirtirken, İYİ Parti ise tezkere gerekçesinden sonra kararını açıklayacaklarını söyledi.

Libya tartışması sürerken konuya ilişkin dikkat çeken bir yazı Habertürk yazarı Serdar Turgut'tan geldi. Hükümetin Libya tezkeresine destek verdiğini söyleyen yazarın hedefinde CHP vardı.

Ana muhalefetin Libya politikasını eleştiren yazar, "Akdeniz'de birçok ülkenin katılımıyla Türkiye aleyhine büyük bir oyun oynandığını görmek bu kadar güç mü acaba?" diye sordu.

Silmek istediklerini anlamak için analize gerek yok

Bu güçlerin Akdeniz'den Türkiye’yi tamamen silip bölgeyi kendilerine almak istediklerini görmek için kapsamlı bir analiz yapmaya gerek olmadığını yazan Turgut, "Çünkü bir çoğu bunu açıkça deklare de ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

"CHP olsaydı acaba bunları yapmaz mıydı" sorusuna cevap "Yapmazdı" ise acaba yerine ne yapardı bunun da söylenmesi gerekmez mi?" diyen Turgut, yazısına şöyle devam etti:

Acaba ‘Erdoğan takıntısı’ yüzünden sorunlar hakkında makul düşünemiyorlar mı ki artık

"Tekrar soruyorum: "CHP’nin bir Akdeniz stratejisi var mıdır, varsa bu nedir?" Yoksa bu partinin eğitimli seçmenleri de Murat Belge gibi mi oldular da onlar da acaba ‘Erdoğan takıntısı’ yüzünden sorunlar hakkında makul düşünemiyorlar mı ki artık. Çünkü o kitleden de bir süredir yapıcı politika önerileri gelmiyor sadece karşı olmakla yetiniyorlar. Makul olduğunu sandığım şu soruyu hep birlikte düşünmemiz dileğiyle yazımı bitirmek istiyorum. Önünüze bir harita açın, bu coğrafyada Türkiye’nin Akdeniz'i tamamen kaybederek var olabilmesi mümkün mü? "Değil" diyorsanız o zaman siz olsaydınız Akdeniz’de neler yapılmasını doğru bulurdunuz. Bu soruya cevap verirken bölgede karşımızda olanların kimler olduğunu da düşünmelisiniz ve de tabi onların ne yapmak istediklerini de hatırlayın."