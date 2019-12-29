İbrahim Kalın'dan Libya açıklaması: Türkiye'yi by-pass ederek...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada "Doğu Akdeniz'deki petrolü Türkiye'yi by-pass ederek çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

Kanal 7'deki 'Başkent Kulisi' programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Hafter saldırılara devam ederse Berlin’de toplanmamızın anlamı kalmayacak.

Erdoğan Merkel ile görüşecek

Cumhurbaşkanımız öğlen Merkel ile görüşecek" dedi. Öte yandan Kalın, "Doğu Akdeniz'deki petrolü Türkiye'yi by-pass ederek çıkarmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Berlin'de Libya konferansı

2020 ocak ayında, Almanya'nın başkenti Berlin'de iç savaşın sürdüğü Libya ile ilgili arabuluculuk çabaları kapsamında uluslararası bir konferans düzenlenmesi planlanıyor.