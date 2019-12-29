Kemal Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'u destekleyenlerin aklını sorguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yapacağız" dediği Kanal İstanbul projesine karşı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İstanbul'un yok edilmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, projeyi destekleyenlerin aklını sorguladı.

Kanal İstanbul konusunda tartışmalar devam ediyor.Projenin yapılmaması için tüm olanaklarını kullanacağını belirten Kılıçdaroğlu, hükümetin bu projeyi yapabileceğine de inanmadığını söyledi.

Aklı olan herkes doğru olmadığını kabul ediyor

CHP Lideri, aklı olan herkesin Kanal İstanbul'a karşı çıktığını söyleyerek Kanal İstanbul'a destek olanlara da hakaret etti.

"Kanal İstanbul tamamen gündemi değiştirmeye yönelik. Ben yapılacağına inanmıyorum. Hangi para ile yapacaklar?" diyen CHP Lideri, "Herkes şapkasını önüne ona göre koysun. İstanbul'u yok etme projesi. Aklı olan herkes bunun doğru olmadığını kabul ediyor. Kanal tartışması ile mutfakta yangını, askeri ücreti unutturmaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.