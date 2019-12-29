2020 okul ara tatil tarihleri 15 tatil ne zaman başlıyor

Öğrencilerin sabırısızlıkla beklediği 15 tatil için geri sayım başladı. MEB 2020 yılı için okul tatil tarihlerini yayınladı. Buna göre öğrenciler 15 tatil yani sömestr yarıyıl tatiline 20 Ocak'ta başlayacak. 15 tatil hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak. ikinci dönem ise 3 Şubat'ta başlayacak.

Okulların kapanmasına kaç gün kaldı 15 tatil ne zaman soruları öğrencilerin gündeminde. Bu sene MEB tarafından yeni tatil yönetmeliğini uygulayan öğrenciler 1 haftalık ilk ara tatili yaptı. Şimdi gözler sömestr tatili yani ara karnelerin alındığı 15 tatile çevrildi. Öğrenciler yarıyıl tatiline 20 Ocak'ta girecek ve 31 Ocak'ta yeniden ders başı yapacak. İkinci ara tatil ise 2020 yılının Nisan ayında olacak. 2. ara tatil tarihi 6 Nisan olacak.

15 tatil ne zaman başlıyor: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 takvimine göre Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün olacak.

2020 okullar ne zaman kapanacak: Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

İkinci ara tatil ne zaman: İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

2020 yaz tatili ne zaman: 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB 2019 - 2020 İŞ TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapıldı.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.