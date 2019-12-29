AGİ maaşın içinde mi ödenir iş verene cezası var mı?

2020 yılı için asgari ücret zammı belli oldu 1 Ocak 2020 yılından itibaren işçiye net 2 bin 324 lira ödenecek. Maaşlara yansıyacak olan AGİ rakamları da yeni zammın belli oldu. Peki AGİ ödemeleri maaşa dahil mi, maaşın dışında mı ödenir?

Yaklaşık 8 milyon işçinin merakla beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı belli oldu. 2020 yılında çalışana net 2 bin 324 lira para ödenecek. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. Peki AGİ ödemeleri maaşa dahil mi?

2020 asgari ücret zam oranları: Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira, 5 çocuklu biri için 2 bin 479 oldu. İşverene 75 TL asgari ücret desteği verilmeye devam edilecek.

2020 yılı için AGİ rakamları

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

EŞİ ÇALIŞANLAR İÇİN AGİ KAÇ TL OLDU?

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir.gari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ MAAŞA DAHİL Mİ? : Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'Yİ KİMLER ALABİLİR : -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ ÇOCUK YARDIMI İÇİN ŞARTLAR : AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

ÇALIŞAN ANNE BABADA AGİ KİME YATAR? : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.