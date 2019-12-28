Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, kendi evinde Antalyaspor'u 5-0'lık farklı bir skorla mağlup etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Galatasaray, 5-0'lık skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Radamel Falcao, 28. dakikada ikinci kez Falcao ve 37. dakikada Ondrej Celutska kendi kalesine attı. Skoru belirleyen golleri 82. dakikada Ryan Babel ve 89. dakikada Taylan Antalyalı attı.

Süper Lig'in ilk devresini galibiyetle kapatan Galatasaray, puanını 27'ye yükseltti. Antalyaspor ise 14 puanda kaldı.

Galatasaray, ikinci yarının ilk haftasında Denizlispor'u konuk edecek. Antalyaspor ise sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

GALATASARAY 5-0 ANTALYASPOR MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maç Bitti 90'Hakem maçın son düdüğünü çaldı.



89'Seri'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Taylan, sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.



Ev Sahibi Golü89'GOL! Taylan takımının 5. golünü attı.Gol - Taylan Antalyali

Oyuncu Değişikliği87'Galatasaray'da bir değişiklik daha! Nagatomo yerini Emre Taşdemir'e bıraktı.Yuto Nagatomo - Emre Tasdemir



Oyuncu Değişikliği83'4. golün ardından Galatasaray'da Falcao yerini Adem Büyük'e bıraktı.Falcao - Adem Büyük



82'Ömer Bayram savunma arkasına çok şık bir pas gönderdi ve Babel ile kaleciyi karşı karşıya bıraktı. Babel de yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.



Ev Sahibi Golü82'GOL! Babel takımının 4. golünü attı.

75'Galatasaray'da Feghouli çıktı yerine Babel girdi.Sofiane Feghouli - Ryan Babel



73'Yağmur dolayısıyla maçta zemin oldukça ağırlaşmış durumda.



72'Antalyaspor'da Amilton'un yaptığı orta doğrudan bir şekilde auta çıktı.



68'Antalyaspor etkili geldi! Amilton'un sağ kanattan yerden içeri çevirdiği topu Blanco zeminin etkisiyle zor kontrol edebildi, ardından dönerek vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.



65'Galatasaray gole çok yaklaştı! Kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao topun altına girmek istedi, ama iyi bir vuruş yapamayınca top Boffin'de kaldı.

64'Bu dakikalarda Antalyaspor baskılı oynuyor.



63'Kullanılan serbest vuruşta Muslera boşa çıktı Mukairu'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Sarı Kart62'Hakeme itirazlarda bulunan Muslera sarı kart gördüSarı Kart - Fernando Muslera



61'Antalyaspor'da Mukairu, Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Konuk ekip tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.



58'Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı



57'Ömer Bayram'ın sol kanattan yerden gönderdiği ortasını kale önünde Chico kornere gönderdi.

37'GOL! Taylan Antalyalı takımının 3. golünü attı.Gol - Taylan Antalyali



32'Galatasaray yine gole yaklaştı! Nagatomo'nun arka direğe ortasında Feghouli uygun durumda topu üstten auta gönderdi.



28'Feghoulinin pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Mariano çizgiye inerek altı pasa koşu yapan Falcao'yu gördü. Kolombiyalı golcü sadece topa dokunmakla yetindi ve topu ağlara gönderdi.

28'GOL! Falcao takımının ve kendisinin 2. golünü attı.Gol - Falcao



Sarı Kart26'Taylan'a faul yapan Doğukan sarı kart gördüSarı Kart - Dogukan Sinik



24'Galatasaray'da Ömer Bayram sol kanattan uzak direkteki Falcao'ya topu ortaladı, ama araya Antalyaspor savunması girdi.



20'Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu uzaklaştırdı



19'Galatasaray gole çok yaklaştı! Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli'nin vuruşunda kaleci Boffin gole izin vermedi.



18'Galatasaray etkili geldi! Seri'nin ara pasıyla savunma arkasına sızan Feghouli vuruşunu yapamayınca top kaleci Boffin'de kaldı.



17'Hakan Özmert'in ceza sahası dışından attığı sert şut az farkla auta gitti.



Sarı Kart15'Rakibini çekerek durduran Lemina sarı kart gördüSarı Kart - Mario Lemina



14'Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortasına Falcao hareketlendi ama vuruşunu yapamadı.

10'GOL! Falcao penaltı vuruşunda kaleci ve topu ayrı köşelere gönderdi.Gol - Falcao



Penaltı8'Galatasaray, penaltı kazandı.



4'Mariano'nun Falcao'ya uzun pası kaleci Boffin'e gitti.



2'İlk tehlikeli atak Antalyaspor'dan! Doğukan sağ kanattan taşıdığı topla ceza sahasına kadar girdi. İçeri çevirdiği topa savunma ayak koydu. Dönen topa Hakan'ın vuruşu auta gitti.



Maç Başladı1'Hakem düdüğü çaldı ve maça Antalyaspor başladı

SAAT: 20:00

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

ANTALYASPOR: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.