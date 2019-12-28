Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 yendiği maçı değerlendirirken, sarı-kırmızılıların Demir Grup Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 5-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı. Usta yorumcu Rdıvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Galatasaray'ın iki tane stoper alması gerektiğini vurgulayan Dilmen, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın Sarı Kırmızılı formaya yakın olduğunu ifade etti.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

''Ben Emre Kılınç ile Mert Hakan'ın önümüzdeki sezon Galatasaray'a geleceklerini düşünüyorum. Galatasaray ile prensip anlaşması oldu diye duydum. Fatih Terim, Seri ve Lemina'yı kesinlikle göndermez. Taylan'ın kafasını şuan allak bullak etti. Bu çocuk iyi oynadı. Galatasaray olmazsa olmaz transferi stoper. Linnes'i getirecek zaten. Bence iki tane stoper alması lazım ama bir tane kesin alması lazım. Taylan'ın performansı Selçuk İnan'ı geriye itecek. Belhanda'yı oturttu. Babel, Galatasaray'ın en önemli silahı. Formunda bir Babel ve Falcao hatta Feghouli bomba takım oluyor.''