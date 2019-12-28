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Her detayı iğrenç! DNA testiyle ortaya çıkan korkunç gerçek

SAMSUN’da zihinsel engelli L.M.’ye (31) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Süleyman G. (57), yapılan DNA incelemesinde, mağdurun dünyaya getirdiği 3 aylık bebeğin babası çıktı.

Ailesiyle birlikte Samusun'un Ladik ilçesi Küpecik Mahallesi’nde yaşayan zihinsel engelli L.M., 17 Eylül günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çevreye karşı doğumu gizleyip, bebeğe evde bakan aile, bir süre sonra durumu jandarmaya bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, istismar şüphelisi olarak Süleyman G.’yi gözaltına aldı. Suçlamayı reddeden şüpheli, sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Ladik Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, DNA testi yapılmak üzere şu an 3 aylık olan bebek ile şüpheliden kan örneği alındı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemesinde, şüpheli Süleyman G., bebeğin biyolojik babası çıktı.

Olayın sorumlusu baba gözaltına alındı

Yaşanan gelişme üzerine savcılık tarafından hakkında yakalama emri çıkarılan Süleyman G., jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Sorgusunun ardından ikinci kez adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe ’cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı.

Anne rehabilitasyona bebek korumaya alındı

Olayın ardından psikolojik tedavi altına alınan L.M., rehabilitasyon merkezine yerleştirilirken, bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Yuvası’nda koruma altına alındı.

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