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Türkiye’den Somali’ye yardım uçağı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Somali’nin başkenti Mogadişu’da düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçakla bölgeye sağlık personeli ve sağlık malzemesi gönderildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Somali’deki alçak terör saldırısında yaralanan Somalili kardeşlerimize destek olmak amacıyla sağlık personeli ve sağlık malzemesi götürecek TSK’ya ait uçağımız Kayseri’den kalktı."

Yalnız bırakılmayacak

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'de meydana gelen patlama sonrası yaptığı açıklamada, "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak." ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

- Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız.

- CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?

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