Trabzonspor - Kayserispor maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Trabzonspor evinde İstiklal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Takımların ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'de ilk yarının son hafta maçında Trabzonspor evinde İstiklal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.
TRABZONSPOR - İM KAYSERİSPOR
SAAT: 17:30
STAT: Medical Park
HAKEM: Hüseyin Göçek
YAYIN: beIN SPORTS 1
İLK 11'LER
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth
KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emirhan, Hasan Hüseyin, Osman, Yasir Subaşı, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Djedje, Ziya, Kravets