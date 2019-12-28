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Ankaragücü Denizlispor maçında galip gelen olmadı

Süper Lig'de günün ilk maçında Ankaragücü ile Denizlispor Ankara'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip Denizlispor 10 kişi kaldığı maçın büyük bölümünü önde götürse de karşılaşma 2-2 sona erdi.

Süper Lig'de ilk yarının son maçında Ankaragücü ile Denizlispor Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Denizlispor uzun süre 10 kişi önde götürdüğü maçta rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Denizlispor'un gollerini 22. dakikada Mustafa Yumlu ve 45. dakikada Hugo Rodalleaga atarken Ankaragücü'nün golleri 66 ve 84. dakikalarda Oscar Scarione kaydetti.

Bu sonucun ardından Ankaragücü 12'puana, Denizlispor ise 22 puana yükseldi.

Ankaragücü ikinci yarının ilk maçında Konyaspor'u konuk edecekken, Denizlispor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. 

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