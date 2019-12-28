Devlet Bahçeli'den Libya tezkeresi kararı ve yerli otomobil açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülke gündemin en sıcak başlığı Libya teskeresi ile yerli otomobille ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bahçeli Libya teskeresine ilişkin '49 milletvekilimizle olumlu oy kullanarak destek vereceğiz' dedi.

MHP lideri Bahçeli Libya teskeresine ilişkin "MHP, 2 Ocak 2020'de TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya tezkeresinin görüşülmesine destek vermektedir. Tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı herkesin bilmesinde yarar vardır." dedi.

Bahçeli dün tanıtımı yapılan yerli otomobil için ise 'Gurur duydum. Çılgın Türklerin mucizelerine herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir' ifadelerini kullandı.

Bahçeli Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye destek vereceklerini açıkladı. Bahçeli ayrıcı dün ön tanıtımı yapılan yerli otomobille ilgili de 'gurur duydum' ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, stratejik körlük, gelişmelerin seyrini okumaktan aciz bir kavrayış, komşu ülkelerdeki ağır sorunlara ilgisiz ve duyarsız bir yaklaşımın kötü sonuçlara, vahim gelişmelere yol açacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Mesela Libya güvenli ise Türkiye de güvenli olacaktır. Suriye sakinse, Irak sükûnet içindeyse Türkiye’nin tehdit algılamaları zayıflayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Mustafa Şerif takma ismiyle ve sahte pasaportla Libya’ya taşıyan olumsuzlukların ve tehlikelerin bir benzeri bugün tekraren yeşermiş ve yaygınlaşmıştır. Doğrudur, Libya o gün vatan toprağıydı; ama bugün de milli güvenliğin kilit taşı haline gelmiştir. 27 Kasım 2019 tarihinde, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası' imzalanmış, söz konusu muhtıra da TBMM’de onaylanarak 26 Aralık 2019'da Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Mezkur Muhtıranın 4'üncü maddesi güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsamaktadır.

'Hafter’in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir'

Buna göre Libya’dan davet ve talep olması halinde Türk askerinin bu ülkeye askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin ifası amacıyla gidebileceği anlaşılmaktadır. Libya'da zalimleri ve emperyalist hedefleri arkasına alarak hem ülke hem de bölge güvenliğini tehlikeye sokan karanlık ve kanlı Hafter’in dengelenmesi ve frenlenmesi vazgeçilmez önemlidir. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlık ve egemenlik hakları sonuna kadar muhafaza edilmelidir."

'Olumlu oy kullanacağız'

CHP'nin tezkereye yaklaşımını eleştiren Bahçeli, "'Ne işimiz var Libya’da' diyen CHP ve zillet kafilesi şayet milli namus ve ahlaka sahiplerse aynı soruyu bu ülkede askeri faaliyette bulunan mihraklara da sormaları mecburiyettir. Kuşkusuz ahlaki tutarlılık bunu gerektirecektir. MHP, 2 Ocak 2020 Perşembe günü TBMM’nin olağanüstü toplanmasına ve Libya Tezkeresi’nin görüşülmesine destek vermektedir. Bu çerçevede sözü edilen tezkereye 49 milletvekilimizle olumlu oy kullanacağımızı da herkesin bilmesinde yarar vardır.

Ülke güvenliğine muhalif olanların, tarihi ve milli çıkarlarımızı teminat altına alacak tezkere kararına menfi tutum takınanların ne yapacağı, nasıl bir tavır alacağı esasen bizim meselemiz değildir. Fitne kanalı açmakla meşgul olanların bir adım sonrasını görmekten mahrum oldukları açıktır. Libya’ya asker gönderilmesine itiraz edenlerin, hâlihazırda 12 ülkede onurla görev yapan Mehmetçiğin taşıdığı yüksek sorumluluğu, vatan sevdasını hazmedemedikleri aşikârdır. Bunların tek derdi taşeronu oldukları muhasım odaklara şirinlik yapmaktır" ifadelerini kullandı.

'Yerli milli otomobilden gurur duydum'

Bahçeli, Türkiye Otomobil Girişim Grubu tarafından imal edilen yerli otomobil ile ilgili de "Markasıyla, patentiyle, tasarımıyla Türkiye’nin eseri olan yerli ve milli otomobilden gurur duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Mühendislerimizi, işçilerimizi, işadamlarımızı ve hükümeti kutluyorum. Elektrikli Türk otomobilinin Türkiye’yi tökezletmek için pusuya yatanların enerjilerini tüketeceği, dizlerinin bağını çözeceği, hayallerini kabusa çevireceği inancındayım. Çılgın Türklerin mucizelerine herkesin hazır olması, artık meydanın boş olmadığını idrak etmeleri de samimi tavsiyemdir" dedi.