Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Somali'deki terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

"Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."