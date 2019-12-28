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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali'deki terör saldırısına sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Somali'deki terör saldırısına sert tepki gösterdi.

Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle;

"Mogadişu'daki terör saldırısını lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden 2 vatandaşımıza ve Somalili kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Milletimize ve kardeş Somali halkına taziyelerimi iletiyorum. Türkiye her zaman Somali'nin yanındadır."

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