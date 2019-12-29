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ABD'de küçük uçak düştü! 5 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Lafayette Havalimanı'ndan kalkan çift motorlu küçük yolcu uçağı, 1.6 kilometre uzaklıktaki posta servis binasına ait otoparka düştü.

​Yerel basına açıklama yapan Lafayette polisi, kazaya ilişkin detay vermekten kaçındı, uçaktaki 6 kişiden 3'ünün mürettebattan olduğunu belirtti.

Diğer 3 yolcunun kimliklerine ilişkin ise bilgi verilmedi.Görgü tanıkları, havalimanından kalktıktan kısa süre sonra acil inişe geçen uçağın, çevredeki yüksek gerilim hattına takılarak düştüğünü söyledi.Kazanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

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