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Trabzonspor - Kayserispor maçı özet ve golleri

Trabzonspor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Trabzonspor kötü durumdaki rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.

Geçen hafta deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek moral bulan bordo-mavililer, İstikbal Mobilya Kayserispor'u da yenerek devre arasına moralli girdi. 

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor, İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Medical Park Stadyumu Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavililere galibiyeti getiren golleri 7. ve 90+3. dakikalarda Alexander Sörloth, 37. dakikada Anthony Nwakaeme, 47. ve 66. (p) dakikada Daniel Sturridge ve 71. dakikada Abdulkadir Parmak kaydetti. İstikbal Mobilya Kayserispor'un gollerini ise 43. dakikada Ömer Uzun ve 82. dakikada Artem Kravets attı.

Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 32'ye yükseltti ve ilk yarıyı 3. sırada tamamladı. Üst üste 3. mağlubiyetini alan istikbal Mobilya Kayserispor ise ilk devreyi 10 puanla ligin son sırasında kapattı.

Trabzonspor, ikinci yarının ilk haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Kayserispor ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Trabzonspor 5-2 Kayserispor

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sorloth

KAYSERİSPOR: İsmail Çipe, Emirhan, Hasan Hüseyin, Osman, Yasir Subaşı, Emre Demir, Ömer Uzun, Mert Kula, Djedje, Ziya, Kravets

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