HABER /  DÜNYA

Rusya teröristlerin İdlib’de Suriye ordusunun mevzilerine saldırdığını açıkladı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, teröristlerin İdlib’in Carcanaz bölgesinde Suriye ordu birliklerinin mevzilerine iki kez saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye ordu güçlerinin teröristlerin saldırılarını püskürttüğünü ve her hangi bir can kayıplarının olmadığını söyledi.  

Her iki saldırıyı da ağır silahlarla donatılmış beş-altı pikap desteğiyle 50’ye yakın militanın gerçekleştirdiği bilgisini paylaşan Borenkov, saldırıların Deyr el Garbi- Maysrun ve Maar-Şurin- Candarnaz yönlerinden yapıldığını ve saldırı sonucunda 30 kişinin öldüğü ve yaralandığını kaydetti.  

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trabzonspor - Kayserispor maçı özet ve golleri
Galatasaray Antalyaspor maçı özet ve golleri
Hafter, Türkiye'ye karşı Rumlara sığındı!
Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması!
Temel Karamollaoğlu'ndan yerli otomobil açıklaması!
AK Parti'de kongre süreci o video ile başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda liderlere bilgi verecek
Ünal Karaman’dan galibiyet sonrası sert açıklama: Boğazına takılırım
Fatih Terim’den Arda Turan sorusuna yanıt: ‘Bana göre Arda Turan…’
Kahramanmaraş'ta feci kaza! Hurdaya dönene otomobilden sağ çıktılar
Rıdvan Dilmen, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın G.Saray'la anlaştığını söyledi
2020 AGİ tablosu evli ve eşi çalışan 1 çocuklu ne kadar alacak?
Yorumlar