Nedim Şener'den CHP'li Bülent Tezcan'a müthiş kapak

Katıldığı televizyon programları ve paylaşımlarıyla açık sözlülüğünü ortaya koyan ünlü gazeteci Nedim Şener bu kez paylaşımı ile Cumhuriyet Gazetesi yazarı CHP'li Bülent Tezcan'ı köşeye sıkıştırdı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bülent Tezcan "Kanal İstanbul bir FETÖ projesi mi? Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan yazım." cümleleri ile gazete köşesinde yazdığı yazıyı sosyal medyada paylaştı.

FETÖ kumpaslarından biri olan Ergenekon Operasyonu mağdurlarından biri olan ve hem terör örgütü mensuplarına hem de onlara yakın olanlara lafını esirgemeyen Nedim Şener'in odağına bu defa da Bülent Tezcan girdi.

Keşke bu soruyu Washington’da görüştüğünüz FETÖ yöneticilerine sorsaydınız https://t.co/yryvxsO3q8 pic.twitter.com/4jaxT2drYV — Nedim Şener (@nedimsener2010) December 28, 2019

Keşke onlara sorsaydınız

Bülent Tezcan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma cevaben Nedim Şener ,Tezcan'ın FETÖ firarileri imamları ile samimi çekilmiş bir fotoğrafı ekleyerek, "Keşke bu soruyu Washington’da görüştüğünüz FETÖ yöneticilerine sorsaydınız." şeklinde bir paylaşımla cevap verdi. Paylaşımın ardından Bülent Tezcan'dan herhangi bir cevap yada açıklama gelmedi.

İşte Bülent Tezcan'ın yazısının tamamı..