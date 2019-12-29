Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' alarm! Çok kuvvetli vuracak
29 Aralık hava tahmini verilerine göre İstanbul'da bugün çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimlerde zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı bir hava bekleniyor.
Meteoroloji, İstanbul'da rüzgarın şiddetinin saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceğini duyurarak "turuncu" uyarı verdi. Fırtına bu gece başlamayacak ve sabah saat 09.00'da sona erecek.
Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.
Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." denildi.