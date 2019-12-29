Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' alarm! Çok kuvvetli vuracak

Meteoroloji'den yapılan uyarıda; "Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır." denildi.