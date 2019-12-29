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HDP'nin hayaline bakın! Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yapacaklarmış

HDP, siyasette hedefini yükseltti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ilk seçimde Selahattin Demirtaş'ı Cumhurbaşkanı yaparak ülkede yönetimi ele geçireceklerini söyledi.

Pervin Buldan, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu ülkeyi HDP yönetecek

Buldan, Demirtaş'ı cezaevinden çıkarıp Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Pervin Buldan, "Şunun sözünü veriyoruz değerli dostlar; bir sonraki seçimde bu ülkeyi HDP yönetecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusuz olmasın. Türkiye’nin cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş olacak, bu ülkeyi HDP yönetecektir." şeklinde konuştu.

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