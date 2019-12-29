2020 hac fiyatları otel konaklama kişi başı ne kadar?

2020 yılında kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları hac konaklama fiyatlarını araştırmaya başladı. Diyanet'ın yayınladığı 2020 hac konaklama fiyatlarına göre oda tercihli konaklama fiyatı tek kişi için alt sınır 15.950 ŞAR olacak. Hac otel konaklama ücreti kişi başı için ise 24.000 ŞAR'dan başlayacak.

2020 yılında binlerce müslüman kutsal topraklara Hac vazifesini getirmek için gidecek. 2020 yılında hac için çıkışlar 22 Haziran'da başlayacak. Hac dönüşleri ise 6 Ağustos'ta başlayacak. 2020 hac konaklama fiyatlarına göre oda tercihli konaklama fiyatı tek kişi için alt sınır 15.950 ŞAR olacak. Hac otel konaklama ücreti kişi başı için ise 24.000 ŞAR'dan başlayacak.

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

a-Oda Tercihli Konaklama Türü

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 (26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

• Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

b- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

* Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

* Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır.• Hac süresi uçak programına göre azami 45 gün olacaktır.

2020 yılımda Hacca ne zaman gidilecek: a- 2020 yılı hac kurası 09 Ocak 2020 Perşembe günü çekilecek ve aynı gün ilan edilecektir.

b- Hac kesin kayıtları 13–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

c- Hac için çıkışlar: 22 Haziran - 25 Temmuz 2020 (Hicri 01 Zilkade 1441-4 Zilhicce 1441);

Hacdan dönüşler: 06 Ağustos - 02 Eylül 2020 (Hicri 16 Zilhicce 1441- 14 Muharrem 1442) tarihleri arasında yapılacaktır.