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Antalyaspor teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayırdı

Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberine göre; Antalyaspor'da, Bülent Korkmaz'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas ile yollar ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de kötü günler geçiren Antalyaspor'da, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.

Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı. Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Sözleşmesi feshedildi
Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.

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