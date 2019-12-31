HABER /  EKONOMİ
ADV Son sezon indirimi

Alkollü içki ve sigaraya vergi artışında son dakika gelişmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Alkollü içki ve sigaraya 6 ay vergi artışı yok. Alkollü içki ve sigaranın 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, yılbaşında uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararında, ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrası hükmünün, ÖTV (III) sayılı listenin; içecekler, alkol ve tütün ürünlerinden alınacak maktu ÖTV tutar ve oranlarını belirleyen (A) ve (B) cetvellerinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı kaydedildi.

ÖTV kanununun 12. maddesinin 3. fıkrasında; "(III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, Ocak ve Temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir" hükmü yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Optimar son anket sonuçları sürpriz oldu en büyük 3. parti dikkat çekti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fikri Işık'tan önceki yerli otomobil ile ilgili tepkilere yanıt: Kısa zamanda açıklama yapacağım
Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz
Çorum'da termometre kırılınca 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi
Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak
Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna cevap verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
Türkiye'nin hamleleri Mısır'ı korkuttu! Arap Birliğine çağrı
Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor
Yeni yıl mesajları komik resimli 2020 kurumsal yılbaşı mesajları
Yorumlar 2 yorum