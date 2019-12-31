HABER /  OTOMOBİL
ADV Son sezon indirimi

Fikri Işık'tan önceki yerli otomobil ile ilgili tepkilere yanıt: Kısa zamanda açıklama yapacağım

Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 2015 yılında tanıtılan ve TÜBİTAK ile geliştirilen otomobil ile ilgili sorulan sorulara, kısa süre içerisinde açıklama yapacağını duyurdu.

Yerli otomobil Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde yapılan törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk sürüşün yapıldığı otomobilin özellikleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Tamamen elektrikli olan ve tek şarj ile 500 kilometre gideceği öğrenilen yerli otomobilin tanıtım törenine yoğun ilgi gösterildi.

FİKRİ IŞIK "2019'Da YOLLARDA OLACAK" DEMİŞTİ

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı iken, yerli otomobilin 2019'da yollarda olacağını söyleyerek TÜBİTAK'ta geliştirilen bir prototipin direksiyonuna geçmişti. Ancak o prototipin devamı gelmemişti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun prototipini hazırladığı yerli otomobilin tanıtımı yapıldıktan sonra gözler Fikri Işık'a çevrildi.

"KISA ZAMANDA AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

Gazeteci-yazar Serdar Arseven'in "Yerli otomobil ile ilgili kamuoyu sizden açıklama bekliyor Sayın Bakan" sorusuna cevap veren Bilim Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Fikri Işık, "Bu konuda kısa süre içerisinde bir açıklama yapacağım inşallah" ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan: Moldova'daki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesini bekliyoruz
Çorum'da termometre kırılınca 4 öğrenci ile bir öğretmen zehirlendi
Fed: Trump’ın ticaret savaşları ABD’yi vurdu
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak
Muharrem İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna cevap verdi
İstanbul'da yarın bu yollar kapalı
ÖNCEKİ HABERLER
Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı
İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal
Türkiye'nin hamleleri Mısır'ı korkuttu! Arap Birliğine çağrı
Nöbetçi noterlik uygulamasında kredi kartı ve banka kartı dönemi başlıyor
Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı
31 Aralık banka çalışma saatleri bugün kaça kadar açık?
Yorumlar 4 yorum