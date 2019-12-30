Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı

Özellikle Avrupa basınında otomotiv konusunda eli güçlü yorumcuların bile büyük beğenisini alan “Yerli ve Millî” otomobillerimiz rekabet konusunda gözünü oldukça yükseklere dikti. Doğuştan elektrikli yapısı ile bir çok markayı daha başlangıçta geride bırakan TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipler ise oldukça iddialı. Türkiye gazetesi yerli otomobilin uluslararası arenadaki elekrikli rakiplerini derledi.