Yerli otomobil uluslararası alandaki rakipleriyle karşılaştırıldı
Türkiye’nin otomobili için açıklanan teknik veriler, dünyanın en önde gelen marka ve modelleri ile rekabet edebilecek seviyede bulunuyor.
Türkiye’nin yerli otomobili Gebze'de geçtiğimiz hafta tanıtıldı. tanıtıldı. Sıradaki heyecanlı bekleyiş ise marka ve model isimleri üzerine. 2020 içinde isim tanıtımı, 2021’de fabrika açılışı ve hemen arkasından 2022’de ilk aracın banttan indirme töreni gerçekleşecek.
Özellikle Avrupa basınında otomotiv konusunda eli güçlü yorumcuların bile büyük beğenisini alan “Yerli ve Millî” otomobillerimiz rekabet konusunda gözünü oldukça yükseklere dikti. Doğuştan elektrikli yapısı ile bir çok markayı daha başlangıçta geride bırakan TOGG otomobillerinin, tasarım ve boyut anlamında karşısında durduğu rakipler ise oldukça iddialı. Türkiye gazetesi yerli otomobilin uluslararası arenadaki elekrikli rakiplerini derledi.
Ülkemizde yatırım hazırlıklarına bir türlü resmi açıklama getiremeyen VW’de ise Audi markası altında piyasaya sunduğu e-tron 55 Quattro modeli teknik özellikleri bakımından Türkiye’nin otomobili ile karşı karşıya geliyor. Öte yandan VW tarafında yakın zamanda tanıtımı yapılması beklenen ve ID.4 ismini aracın yerli otoya teknik özellikler ve boyutları ile rakip olması muhtemel görünüyor.
Yerli otomobilin özellikleri
Menzili 500 kilometre olan yerli araç, 100 kilomatre hıza 4.8 saniyede ulaşacak. 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. TOGG, dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor.