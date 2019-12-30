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Cezaevinden izinli çıkıp eşini 20 yerinden bıçakladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, açık cezaevinden izinli çıkan Abdürrahim Karazeybek (30), tartıştığı eşi Gülten Karazeybek'i (24) 20 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan Gülten Karazeybek hastaneye kaldırılırken, Abdürrahim Karazeybek, olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.

Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden izinli olarak çıkan Abdürrahim Karazeybek, geldiği evinde eşi Gülten Karazeybek ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Abdürrahim Karazeybek, cebinden çıkardığı bıçakla eşi Gülten Karazeybek'e saldırdı. Eşini 20 yerinden bıçaklayan Abdürrahim Karazeybek, kaçtı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Teyzesinin evine kaçan ve sonra ilk müdahalesi yapılan Gülten Karazeybek, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Gülten Karazeybek'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Teslim oldu

Gülten Karazeybek’i yaraladıktan sonra kaçan Abdürrahim Karazeybek, olaydan 2 saat sonra polise teslim oldu.

Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan hüküm giyen ve açık cezaevine nakledildiği öğrenilen Karazeybek’in, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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