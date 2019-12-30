Emre Kılınç ve Mert Hakan Galatasaray'la anlaştı

Galatasaray, Sivasspor'un yıldız isimleri Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4 senelik anlaşma yaptı.

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirmeyi hedeflerken iki önemli futbolcuyla ön protokol imzaladı.

İlk yarıyı lider tamamlamayı garantileyen Sivasspor'un iki yıldızı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş, transferin gözde isimleri ön plana çıkarken sarı-kırmızılı takım elini çabuk tuttu.

4 yıllık anlaşma yaptılar

Galatasaray, Sivasspor'la sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'la 4 yıllık anlaşmaya vardı. İki futbolcu da gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.