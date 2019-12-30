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Ünal Karaman'dan ayrılık açıklaması

Trabzonspor'la yollarını ayıran Ünal Karaman, yaptığı açıklamada ''Ahmet Ağaoğlu ve yönetime teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyunculara teşekkür ederim'' dedi.

Trabzonspor'la karşılıklı olarak yollarını ayıran teknik direktör Ünal Karaman, veda açıklaması yaptı. Ünal Karaman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır.

'1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde “Dozer Cemil” gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor’daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.

Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim."

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