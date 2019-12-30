ABD basınından dikkat çeken Libya mesajı! Türkiye giderse işler değişir

ABD basını Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trablus'u kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Bu durumun aylar sonra ilk kez cephe hattında değişikliklere neden olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Talep gelirse Libya’ya asker göndeririz" açıklaması tüm dünyada merak uyandırırken 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak Libya'ya asker gönderme tezkeresi, dünya kamuoyunda geniş yankı buldu.

Cephe hattı değişir

Washington Post'ta yer alan haberde TBMM'de görüşülecek Libya tezkeresine dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin resmi talebi sonrası ülkeye asker göndermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Trablusgarp'ı kuşatan isyancı güçlere yanıt vereceğini yazdı. Türk birliklerinin Libya'ya gitmesini, 'Hafter tarafındaki Rus paralı askerlerine bir yanıt' şeklinde değerlendirildiği haberde, bunun aylar sonra ilk kez cephe hattında değişikliklere neden olacağı ifade edildi.

Darbeci Hafter'e Mısır, BAE ve Fransa'dan kaynak

BM'nin yanı sıra, ABD, Türkiye ve Katar gibi ülkeler, ülkedeki meşru yönetim olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) görüyor. Ancak yakın tarihli bir BM raporuna göre, terörist Hafter'in eylemlerine Mısır, BAE, Fransa ve Ürdün tarafından kaynak sağlanıyor. Çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ülkede, çatışmaların şiddetlenmesi halinde Avrupa'ya yeni bir mülteci dalgasının olması bekleniyor.

ABD belirsizliği

Washington Post'un haberine göre, ülkenin bu hale gelmesinde ABD'nin isyancılara ve destekçilerine karşı net bir tavır sergilememesi de var. Çünkü resmi olarak Trablus hükümetini tanıyan Trump, telefonla Hafter'le görüşebiliyor. Trump, Perşembe günü Hafter’in en büyük destekçilerinden Mısır diktatörü Sisi ile görüştü.

Davet olursa değerlendiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi konusunda "Biz hiçbir yere bir defa bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Herhangi bir davet olursa tabi ki bunu değerlendiririz, adımlarımızı da buna göre atarız." değerlendirmesini yaptı.

İki ülke arasında anlaşma imzalandı

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.