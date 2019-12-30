Bugün 24 ilde kar var okullar tatil ediliyor! AKOM'dan İstanbul'a acil uyarı

Meteoroloji bugün bir çok il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Kar yağışı özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili oluyor. Konya'nın 6 ilçesinde ve Karaman'ın ise 3 ilçesinde yoğun kar sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin bir bölümü yeni yıla kar yağışının etkisi altında girecek. İşte yurttaki hava durumuna ilişkin son uyarılar ve kar tatili verilen iller: