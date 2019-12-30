Bugün 24 ilde kar var okullar tatil ediliyor! AKOM'dan İstanbul'a acil uyarı
TÜRKİYE yeni yıla kar yağışı, fırtına ve yağmurla giriyor. Bugün 3 ilde okulların tatil edildiği haberi gelirken, İstanbul için AKOM acil uyarı yayınladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Kayseri ve Erzurum başta olmak üzere illerin yılbaşı havası ve meteorolojinin uyarı geçtiği yerler:
Meteoroloji bugün bir çok il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Kar yağışı özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili oluyor. Konya'nın 6 ilçesinde ve Karaman'ın ise 3 ilçesinde yoğun kar sebebiyle okullar bugün tatil edildi. Meteoroloji verilerine göre Türkiye'nin bir bölümü yeni yıla kar yağışının etkisi altında girecek. İşte yurttaki hava durumuna ilişkin son uyarılar ve kar tatili verilen iller:
İstanbul için AKOM alarm verdi: AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da esen rüzgar öğleden sonra çok şiddetli bir fırtınaya dönüşecek. Meteoroloji verileriyle uyarı yapan AKOM, şiddetini artıracak fırtınanın yarın sabaha kadar kuvvetli bir şekilde devam edeceğini duyurdu. Gece saatlerinde 5 dereceye inecek hava sıcaklığı fırtına sebebiyle çok daha soğuk hissedilecek. AKOM, evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşacağını bildirdi.
Okulların tatil edildiği yerler : Bugün yoğun kar yağışı İç Anadolu'nun güney kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde okullar bugün tatil edildi. Bir tatil haberi de Konya'dan geldi. Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Doğu Anadolu'da ise Tunceli'nin Ovacık ilçesinde okullar tatil edildi.
30 Aralık 2019 pazartesi hava durumu : Bugün kar yağışı 24 ilde etkili olacak. İstanbul'da şiddetli fırtına, Ankara'da sulu kar yağışı var. Meteorolojinin son tahminine yoğun kar yağışı alacak iller ise şöyle: Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Burdur, Nevşehir, Kırşehir, Çorum, Karabük, Eskişehir, Bilecik, kütahya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Muş ve Hakkari