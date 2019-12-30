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Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devir işlemleri başladı!

Doğa Koleji artık resmen satıldı. İTÜ Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Doğa Koleji, İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak. Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir" ifadeleri yer aldı.

Aylardır ekonomik olarak darda olduğu bilinen Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devri gerçekleşti. İTÜ vakfı konuyla ilgili açıklamada bulundu.

İTÜ Vakfı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Doğa Koleji, İTÜ ailesi bünyesinde yer alacak. Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır.

Son derece nitelikli öğrenciler yetiştirmiş ve modern eğitim altyapısına sahip Doğa Koleji’ni eğitim alanında bir yatırım fırsatı olarak değerlendiren kurumumuz, kolej bünyesindeki öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunlarına çözüm sunmuş olmaktan da büyük mutluluk duymaktadır.

Doğa Koleji, İTÜ ailesinin gücü ve deneyimiyle geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetişmesinde her zamankinden daha fazla sorumluluk üstlenecektir.

Sürecin başından beri desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’a şükranlarımızı sunarız.

Şimdi çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası‘nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Doğa Koleji’nin üniversitemiz bünyesine katılımının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

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