HABER /  YEREL
ADV Son sezon indirimi

İstanbul Havalimanı'na fırtına engeli!

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiliyor.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. flightradar24 sitesine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın gerçekleştiği 5. havalimanı oldu.

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz yönde etkiliyor.

İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar sebebiyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise iniş yapmayı denedi fakat şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Star ve Güneş gazetesi kapanıyor mu kulis bilgisi farklı çıktı
Libya tezkeresi ile ilgili son dakika gelişmesi! Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e sunuldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ünal Karaman'a: O kelimelerin altında kalırsın
Edremit'te öldüren şaka! Arkadaşının sevgilisini öldürdü
MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanan iki terörist Türkiye'ye getirildi
Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
ÖNCEKİ HABERLER
Netflix abone ücretleri 2020 kaç para oldu yeni tarife
Dolar zirveye çakıldı kaldı! Yılbaşı öncesi dolarda son durum
Mustafa Destici: Libya'ya asker gönderme tezkeresine 'evet' diyeceğiz
Atiye dizisi Netflix nasıl izlenir kaç bölüm yayınlandı?
Hem karada hem de havada gidebilen motosikletten yeni görüntüler
Netflix paralı mı üyeliği kaç para yıllık abonelik ücretine zam geldi
Yorumlar