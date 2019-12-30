İstanbul Havalimanı'na fırtına engeli!

İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hava trafiğini de olumsuz etkiliyor.

İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. flightradar24 sitesine göre İstanbul Havalimanı bugün dünyada en fazla rötarın gerçekleştiği 5. havalimanı oldu.

İstanbul’da saatte 65 kilometreye kadar ulaşan fırtına, hava ve deniz taşımacılığını olumsuz yönde etkiliyor.

İstanbul Havalimanı'na inecek uçaklar hızı 45 knota kadar çıkan rüzgar sebebiyle iniş yapamazken, Marmara Bölgesi üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise iniş yapmayı denedi fakat şiddetli rüzgar nedeniyle pisti pas geçmek durumunda kaldı.