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Hem karada hem de havada gidebilen motosikletten yeni görüntüler

Geliştirdiği motosiklet modelleri ile ünlenen Ludovic Lazareth'in imzalı jet motorlu motosiklet modeli Lazareth LMV 496'dan yeni görüntüler paylaşıldı.

Geliştirdiği motosiklet modelleri ile tanınan Fransız Ludovic Lazareth, geçtiğimiz aylarda uçan motosikleti LMV 496'yi görücüye çıkarmıştı. 


Şirket hem karada hem de havada seyahat edebilen modelden yeni görüntüler paylaştı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, gücünü elektrikten alan model yaklaşık 100 kilometre menzile sahip. 


  
Yapılan açıklamaya göre, dört adet jet türbinli motora ev sahipliği yapan LMV 496, 10 dakika boyunca havada kalabiliyor.

Aynı haberde yer alan bilgiye göre, ilk aşamada sadece 4 adet satılacak olan LMV 496'nin fiyatı ise 380 bin sterlin (yaklaşık 3 milyon TL).

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