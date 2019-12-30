HABER /  GALATASARAY
ADV Son sezon indirimi

Radamel Falcao'da beklenmedik gelişme

Galatasaray'da yaşadığı sakatlıktan dolayı beklenen performansın altında kalan Radamel Falcao'nun takımdan ayrılmasına onay verildi.

Sezon başında yaklaşık 1,5 aylık bekleyişin ardından Türkiye’ye gelen ve Galatasaray camiasını ayağa kaldıran Radamel Falcao’nun gidişine onay çıktı.

Akşam'ın haberine göre; Yaşadığı sakatlık problemleri yüzünden camianın gözünden düşen ve Fatih Terim’in uzun vadede düşünemediği Kolombiyalı yıldız için Amerika, Avrupa, Güney Amerika kulüplerinden ciddi teklifler gelirken, yönetimin bu teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Ayrılık yakında gerçekleşebilir
Geçtiğimiz günlerde eski kulübü River Plate’le temas kuran, İnter Miami tarafından yakından takip edilen Radamel Falcao son oynanan Antalyaspor maçında iki gol atmasına rağmen tecrübeli futbolcunun fizik olarak hazır görünmemesi dikkatlerden kaçmazken mücadele gücü hayli zorlu, her haftası çetin geçecek ikinci yarı öncesi güven vermeyen futbolcuya 7 milyon Euro ödenecek olması da Galatasaray’a ‘ayrılık’ hesapları yaptırıyor.

Sadece 4 gol attı
Süper Lig’in ilk yarısında sadece 11 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu 4 gol attı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mahkemeden FETÖ'den tutuklu Faruk Güllü hakkında flaş karar!
MHP'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması! Türkiye'nin ihtiyacı yok
Trabzonspor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Putin başardık deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı
Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! Forma numarası bile belli
Hüseyin Gülerce'den Abdulkadir Selvi'ye Sözcü davası yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Joe Bennett'in hastanelik oldu! Yüzü tanınmaz hale geldi
Jack fruit meyvesi nedir yaşlanmaya karşı doğal savaşçı!
2020 MTV fiyatları hesaplama yeni formül
MHK Başkanı Zekeriya Alp sessizliğini bozuyor
Yarın bankalar kaça kadar açık öğleden sonra tatil mi?
Göbeklitepe nerede Göbeklitepe bulunuş hikayesi ve tarihi
Yorumlar