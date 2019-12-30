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Galatasaray'da 5 isim gidiyor 8 yıldız geliyor

Galatasaray, Ocak ayında 5 futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanırken 8 yıldızı kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

İlk yarının son maçında sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray, ara transfer dönemine moralli girerken teknik direktör Fatih Terim, takımdana gönderilecek isimleri belirledi.

5 isimle yollar ayrılıyor
Geçtiğimiz haftalarda Steven Nzonzi’yi kadro dışı bırakarak kiralandığı Roma’ya geri gönderilmesini isteyen Terim şu isimler 2. yarıda takımda görmek istemiyor: Emre Mor, Seri, Nagatomo, Mariano, 

Belhanda satılacak
Bu oyuncuların yanı sıra gelen bazı tekliflerin de değerlendirilmesini isteyen Sarı-Kırmızılılar, başta Belhanda olmak üzere bu satışlarıla transfer bütçesi oluşturmak istiyor.

Devre arasında Galatasaray'a katılması beklenen isimle ise şunlar:
Mbaye Diagne
Leipzig’den kiralanan Saracchi 
Emre Akbaba (İlk yarıda lisansı çıkarılmamıştı)
Martin Linnes (İlk yarıda lisansı çıkarılmamıştı)
Eskişehirspor'dan Sekidika (Anlaşıldı)

Da Costa ile el sıkışıldı
Daha önce Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını da giyen Da Costa'nın transferinde sona yaklaşan sarı-kırmızılı ekip, deneyimli futbolcu ile 1.5 yıllık ön protokol imzaladı.

Arda ve Onyekuru dönüyor
Bu oyuncuların 4 Ocak’ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarına yetişmesi bekleniyor. Galatasaray, Arda Turan ve Henry Onyekuru'yu da kısa süre içerisinde kadrosuna katacak.

 

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