Alparslan Kuytul mesaj yayınladı! CHP HDP ve Saadetli isimlere teşekkür etti

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, cezaevi sürecinde kendisine destek çıkan siyasetçi, yazar ve gazetecilere teşekkür ettiği mesajı yayınladı.

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında 5 ayrı suçtan 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istenen Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında tahliye kararı verilmişti.

Teşekkür mesajı

Yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilen Kuytul, internet sitesinden tutukluluğundan itibaren kendisine destek verdiğini söylediği isimlere tek tek teşekkür etti.

Karamollaoğlu ile başladı

Kuytul, Saadet Partisi ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na özellikle teşekkür ederken, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Mehmet Bekaroğlu'nu da unutmadı.